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Мемориал жертв репрессий в Иркутске будет готов в 2020 году

Мемориал жертв репрессий в Иркутске будет готов в 2020 году
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Работы были приостановлены из-за согласования проекта с Росавиацией

Благоустройство мемориала жертв политических репрессий в Иркутске планируется завершить через год. Проведение работ обсудили на заседании областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий под руководством заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александра Фёдорова.

Работы по благоустройству начались осенью 2018 года, но были приостановлены из-за необходимости согласования с Росавиацией. Мемориал находится в непосредственной близости к аэропорту, в зоне действия авиационных радиомаяков и глиссады – траектории, по которой самолёты снижаются на посадку, поэтому объекты, которые планировали возвести, могли влиять на безопасность полётов.

По требованию Росавиации была снижена величина объектов. Так, например, высота звонницы составит не 3,5 метра, как планировалось ранее, а 2,7 метра, ниже будут и стены памяти, на которые нанесут известные фамилии похороненных в рвах-накопителях мемориала жертв политических репрессий. В связи с этим длина стен будет больше. В списках приговорённых к высшей мере наказания и захороненных рядом с посёлком Пивовариха Иркутского района более 16 тысяч фамилий.

- Списки готовы и размещены на портале НКО Иркутской области. Ознакомиться с ними там могут все желающие. Я прошу максимально распространить эту информацию, так как сейчас ещё есть возможность корректировки и внесения сведений о людях, которых по каким-то причинам нет в списках. Для удобства поиска фамилии на стенах памяти будут размещены по алфавиту,в– сказал Александр Фёдоров.

Новый проект благоустройства мемориала согласован с Росавиацией. После проверки достоверности определения сметной стоимости будет заключён новый договор на выполнение работ по благоустройству мемориала. Планируется, что это произойдёт к концу года. Завершить благоустройство планируется осенью 2020 года.

По предварительным оценкам, рядом с посёлком Пивовариха захоронено около 18 тысяч человек, расстрелянных в 1937-40 годы во время сталинских репрессий. До начала приспособления было проведено геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби» – 171 гектара лесного массива, где могли находиться ранее неизвестные рвы-накопители с останками погибших. Новые места захоронений обнаружены не были. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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