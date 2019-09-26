В Чите пройдёт первенство по спортивному туризму
28 сентября в Чите состоится открытое первенство по спортивному туризму «Дистанция пешеходная». Соревнования пройдут с 10:00 до 18:00 в лесном массиве за объездной трассой в районе стадиона СибВО.
Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни, детского и молодёжного спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Забайкальские туристы преодолеют «Дистанцию пешеходную»
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