Забайкальские туристы преодолеют «Дистанцию пешеходную»

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Читы

В Чите пройдёт первенство по спортивному туризму



28 сентября в Чите состоится открытое первенство по спортивному туризму «Дистанция пешеходная». Соревнования пройдут с 10:00 до 18:00 в лесном массиве за объездной трассой в районе стадиона СибВО.



Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни, детского и молодёжного спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.

