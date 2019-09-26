Противопожарный режим в Бурятии снимут 1 октября

Об этом сообщила и.о. министра природных ресурсов



С 1 октября в Бурятии будет снят противопожарный режим. Распоряжение правительства уже подготовлено. Об этом сообщила сегодня на сессии Народного Хурала исполняющая обязанности министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина.



На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, разведение костров, поджигание сухой травы. Также нельзя сжигать мусор на землях лесного фонда и в границах сельских поселений и городских округов.





