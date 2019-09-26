Очередная 14-я эстафета, посвящённая памяти декана спортфака Читинского пединститута Алексея Грабаря, состоится в Забайкалье
28 сентября в Чите пройдёт XIV традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая памяти А. М. Грабаря. Её участники пробегут по улицам Центрального административного района города.
Парад участников начнётся в 10:00 возле корпуса факультета физической культуры и спорта Забайкальского госуниверситета. С 10:20 до 11:00 спортсмены разъедутся по маршрутам эстафеты, в 11:00 будет дан старт, с 12:00 до 12:30 состоится парад закрытия, награждение победителей и призёров, сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Справка
Алексей Михайлович Грабарь – один из организаторов физической культуры и спорта в Забайкалье. Был первым деканом факультета физической культуры Читинского государственного педагогического института (его правопреемником ныне является ЗабГУ). Также в 1960–80-е годы председательствовал в областной федерации футбола. Участник Великой Отечественной войны.
В Чите пробегут традиционную лёгкоатлетическую эстафету
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