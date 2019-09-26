Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери

Министерство юстиции России подготовило проект поправок в закон «Об исполнительном производстве»



Приставам, проверяющим правомерность перепланировки или установки газового оборудования, предложили разрешить вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.



«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», - говорится в проекте документа.



Согласно документу, у человека будет время на добровольное исполнение, то есть его предупредят и предложат без лишних разговоров впустить приставов.



