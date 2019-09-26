Министерство юстиции России подготовило проект поправок в закон «Об исполнительном производстве»
Приставам, проверяющим правомерность перепланировки или установки газового оборудования, предложили разрешить вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.
«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», - говорится в проекте документа.
Согласно документу, у человека будет время на добровольное исполнение, то есть его предупредят и предложат без лишних разговоров впустить приставов.
Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери
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