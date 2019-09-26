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Провалы у школы в Бурятии появились из-за канализации

Провалы у школы в Бурятии появились из-за канализации
Общество,  Фото:пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ
На подрядчиков, проводивших данные работы, подали в суд

В Бурятии управление капитального строительства прокомментировало ситуацию, связанную с просадкой грунта по трассе канализационной сети школы в селе Гурульба Иволгинского района. По словам специалистов учреждения, провалы произошли из-за нарушения технологии по уплотнению грунта при производстве обратной засыпки траншеи.

- Обратная засыпка траншеи канализационной сети выполнена без соответствующего уплотнения. За зиму грунт отлежался, произошла трамбовка под собственным весом грунта, в результате возникли пустоты, соответственно грунт провалился, – пояснил главный специалист производственно-технического отдела ведомства Кирилл Лыкшитов.

По информации минстроя РБ, эту же причину подтверждают эксперты, которые сделали соответствующее заключение. В настоящее время специалисты управления капитального строительства подали в суд на подрядную организацию, проводившую данные работы. Что касается самой школы, то детям ничего не угрожает.

- Школа имеет свои отдельно стоящие фундаменты, то есть это железобетонный каркас и каждая колонна имеет свой фундамент. Они не как не сопряжены с канализационными сетями. То есть просадка канализационной сети на несущую способность школы не влияет, – отметил главный специалист.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что новая школа в Гурульбе, открытая в январе этого года, якобы уходит под землю и уже появились провалы.
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