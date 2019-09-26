Материнский капитал на покупку ветхого жилья не перечислят
С марта 2019 года отделение ПФР по Бурятии приняло 28 отказных решений по заявлениям владельцев сертификатов на материнский капитал.
Практически во всех случаях при проверке приобретаемое жилье оказалось в аварийном состоянии и не пригодным для проживания, сообщает пресс-служба ОПФР по Бурятии.
Два отказных решения были вынесены по факту явного мошенничества, вскрывшегося также в ходе проведённой проверки. Как выяснилось, дома, которые должны были быть куплены за счёт средств материнского капитала, существовали лишь по документам.
Пенсионный фонд призывает семьи, имеющие сертификаты на меру государственной поддержки, ответственно относиться к подбору жилья. Средства материнского капитала не будут перечисляться на приобретение аварийных помещений, непригодных для проживания, а также на жилье, подлежащим сносу или реконструкции.
Попытки незаконного использования средств материнского капитала, могут послужить поводом для обращения в правоохранительные органы и прокуратуру.
В Отделении ПФР по Бурятии предупреждают, что любые схемы с целью обналичивания материнского капитала являются мошенничеством. Владелицы сертификатов, принимающие участие в них, идут на сознательное нарушение закона, могут быть признаны соучастниками преступления и привлечены к уголовной ответственности. В этом случае владелец сертификата обязан будет по решению суда возместить сумму ущерба и в дальнейшем лишится права на меры господдержки.
Сейчас программа работает по 5-ти направлениям: улучшение жилищных условий, направление средств на образование детей, в том числе оплата за детский сад и услуги няни. Кроме этого, средства капитала можно перевести в счёт будущей пенсии мамы, оплатить ими реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов, а также оформить получение денежной выплаты. В 2019 году её размер ежемесячно составляет 10 993 руб.
Жители Бурятии пытаются купить на маткапитал ветхое жильё
Общество, Фото:
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