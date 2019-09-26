Ветерану из Усть-Кута вручили медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси

Награду вручили ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Иннокентьевичу Алексеевскому
3 июля 1944-го в ходе стратегической операции «Багратион», во многом определившей исход Великой Отечественной войны, советские войска освободили Минск. В апреле 2019 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об установлении юбилейной медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». На её лицевой стороне изображен обелиск «Минск – город-герой» и скульптура женщины, олицетворяющей образ Родины. По окружности нанесена надпись «Подзвіг народа несмяротны».
После кропотливой работы с архивными данными, медали были направлены во многие страны, где проживают герои, сражавшиеся на территории Беларуси с немецкими оккупантами.
Награда была вручена и почётному жителю города Усть-Кута Иркутской области ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Иннокентьевичу Алексеевскому. Он находится сейчас на лечении в Иркутске.
Выпускник Иркутской школы военных авиационных техников, получивший звание сержанта, был отправлен на фронт в 1942 году. Служил бортмехаником на военно-транспортном самолёте Ли-2 и удостоен высших наград - орденов «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медали «За взятие Кенигсберга».
По окончании Второй мировой войны международная обстановка оставалась напряжённой из-за действий Англии и США. Советскому Союзу пришлось приложить максимум усилий для успешного противостояния, в том числе с помощью переоснащения авиации. Поэтому авиационный технический персонал был крайне необходим военно-воздушным силам. Из-за этого с военной службы Иннокентий Иннокентьевич был уволен только через пять после завершения войны и наконец-то смог вернуться домой, где его ждали близкие - родители, три брата и сестра.
«75 лет Белоруссия живет под мирным небом. Это заслуга тех, кто в годы военного лихолетья самоотверженно боролся с врагом за свободу и независимость Родины, не щадя своей жизни… Дорогие ветераны! Ваш ратный подвиг навечно останется в памяти потомков как пример великой любви к Отчизне, истинного патриотизма и самопожертвования. Вы смогли сохранить веру в торжество справедливости и добра, в лучшее будущее и передать ее молодому поколению». «Беларусь помнит!» - гласит письмо, подписанное президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
95-летний Иннокентий Иннокентьевич – почётный гость мероприятий и праздников, проводимых в родном ему Усть-Куте. В сентябре 2018 года Иннокентий Иннокентьевич вместе со школьником, создавшим эскиз памятника героям, рисковавшим жизнями для обеспечения фронта всем необходимым, открыл в Усть-Куте мемориал в честь летчиков, занимавшихся в годы Великой Отечественной войны перегоном американских самолетов для нужд фронта по воздушной трассе «Аляска – Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Ветерану из Усть-Кута вручили медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси
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