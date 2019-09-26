В Улан-Удэ проходит Кубок Байкала по стрельбе из пневматического оружия
Соревнования проходят в тире Центрального стадиона. В этом году в турнире принимает рекордное количество участников – 145 спортсменов.
Самому старшему участнику соревнований – 47 лет, самому младшему – 11.
- Приглашаем болельщиков! – обратился к улан-удэнцам известный тренер Александр Степанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 17-летний воспитанник Александра Степанова Александр Кондрашин впервые взял медаль взрослого чемпионата России.
Турнир по стрельбе в Улан-Удэ собрал рекордное число участников
Общество, Фото:
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