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Турнир по стрельбе в Улан-Удэ собрал рекордное число участников

Турнир по стрельбе в Улан-Удэ собрал рекордное число участников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ проходит Кубок Байкала по стрельбе из пневматического оружия

Соревнования проходят в тире Центрального стадиона. В этом году в турнире принимает рекордное количество участников – 145 спортсменов.

Самому старшему участнику соревнований – 47 лет, самому младшему – 11.

- Приглашаем болельщиков! – обратился к улан-удэнцам известный тренер Александр Степанов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 17-летний воспитанник Александра Степанова Александр Кондрашин впервые взял медаль взрослого чемпионата России.

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