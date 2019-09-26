Конференция «Туристическое Забайкалье» пройдёт в Чите

Здесь обсудят роль музеев в туризме, использование потенциала традиционной культуры в формировании благоприятного имиджа региона



26 сентября в рамках празднования Всемирного дня туризма в Чите состоится отчётная туристическая конференция «Туристическое Забайкалье -2019».



В конференции примут участие представители органов исполнительной власти Забайкальского края, общественных организаций, турбизнеса и учреждений дополнительного образования и культуры. На мероприятии обсудят роль музеев в туризме, использование потенциала традиционной культуры в формировании благоприятного имиджа региона и другие вопросы развития туризма.



Конференция пройдёт в библиотеке Военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края», сообщает пресс-служба правительства края.

