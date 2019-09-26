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В Улан-Удэ пройдёт круглый стол, посвящённый юбилею музыковедов

В Улан-Удэ пройдёт круглый стол, посвящённый юбилею музыковедов
Общество,  Фото:pixabay.com
Круглый стол соберёт музыковедов, фольклористов, композиторов, преподавателей 

30 сентября состоится круглый стол «Музыкальное искусство Бурятии», посвящённый юбилею музыковедов Дашинимы Дугарова и Олега Куницына.

Круглый стол соберёт музыковедов, фольклористов, композиторов, преподавателей, тех, кому дороги имена музыковедов, которые прославили Бурятию, национальную бурятскую музыку, деятелей музыкальной культуры и композиторов.

Дашинима Санжиевич Дугаров — музыковед, фольклорист, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат государственной премии Бурятии, ему исполнилось 90 лет со дня рождения. В нём блестяще соединились выдающийся учёный-исследователь, фольклорист, замечательный музыковед и талантливый этнограф. Дашинима Санжиевич Дугаров всю свою долгую жизнь собирал и собирает свидетельства бурятской культуры и делает всё для того, чтобы сохранилось культурное наследие, связующие нити времен.

1 октября музыковеду, кандидату искусствоведения, профессору, заслуженному деятелю искусств республики, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату государственной премии Бурятии Олегу Иосифовичу Куницыну исполнится 85 лет.

Олег Иосифович Куницын – удивительно разносторонний человек. Музыковедение, критика, педагогика и лирическая проза – важнейшие грани его таланта. Неутомимый и пытливый исследователь, он является автором ряда научных трудов, многочисленных монографий о жизни и творчестве выдающихся деятелей музыкальной культуры. Но, пожалуй, центральной темой его исследований является музыкальная культура Бурятии. Олег Иосифович Куницын – самый авторитетный и информированный музыковед во всех вопросах, касающихся бурятской музык, недаром его называют летописцем бурятской музыки. 

Вклад выдающихся музыковедов Дашинимы Санжиевича Дугарова и Олега Иосифовича Куницына неоценим для дальнейшего развития музыкального искусства Бурятии в XXI веке.

Улан-удэнцев приглашают на круглый стол «Музыкальное искусство Бурятии», который состоится в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки республики. Вход свободный, сообщает пресс-служба учреждения.

музыка
 
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