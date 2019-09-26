В Бурятии дети участвовали в акции «Шагающий автобус»



В Бичурском районе воспитанники детского сада «Полянка» стали участниками профилактической акции «Шагающий автобус». Экскурсию по безопасному маршруту для юных пешеходов организовали сотрудники ГИБДД и воспитатели дошкольного учреждения.



В ходе подготовки к мероприятию был построен безопасный маршрут следования от детского сада до здания районной Госавтоинспекции. Чтобы «обозначить» детей на дороге и привлечь внимание автомобилистов, воспитатели сделали макет яркого автобуса, «пассажирами» которого стали малыши.



По пути следования полицейские знакомили ребят с дорожной обстановкой. Автоинспекторы рассказали о правилах перехода проезжей части, значении дорожных знаков и дорожной разметки. Юные пешеходы учились безопасному поведению на различных участках дорог и на практике закрепляли навыки грамотного участия в дорожном движении.



На конечной остановке пассажиров «Шагающего автобуса» ждал патрульный автомобиль, который воспитанники детского сада изучили с большим удовольствием. Дети увидели, как работает громкоговорящее устройство, узнали, для чего нужны проблесковые маячки, и историю службы Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

