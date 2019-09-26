По республике местами кратковременные дожди, днём возможны грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, 26 сентября по республике: местами кратковременные дожди, днём возможны грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 4-9, местами до 12-17 м/с. Температура ночью 4-9 тепла, местами 2-7 мороза, днём 19-24, местами 11-16 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-8, днём 18-20 тепла.
В Улан-Удэ днём 18-20 градусов тепла
Общество, Фото:
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