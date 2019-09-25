Бурятия стала лидером по числу наград «Туристического сувенира»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

37 участников из Бурятии стали призёрами, 13 – победителями конкурса



23-24 сентября в Улан-Удэ прошёл финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибири и Дальнего Востока.



Как сообщает пресс-служба минтуризма региона, туристические сувениры из 17 регионов оценивались по 14 номинациям конкурса. Из более трёхсот работ, представленных на состязании, победителями стали 96 сувениров из 10 регионов. Представители Бурятии, Алтайского края и Иркутской области заняли наибольшее количество призовых мест.



Награждены авторы сувениров, из них 37 участников из республики стали призёрами, 13 – победителями конкурса. Специальными дипломами отмечены работы 8 мастеров.



Организаторы поздравили представителей Улан-Удэ, Кяхты, Окинского, Селенгинского и Иволгинского районов и поблагодарили их за активное участие в этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир».



Победители окружного этапа примут участие в общероссийском финале конкурса, который состоится в октябре этого года в Саратове.





