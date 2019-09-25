Сергей Левицкий не собирается увольняться из Русского драмтеатра

Недопонимания и усталость стали причиной громкого заявления Сергея Левицкого об уходе
В Государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева 28 сентября открывается 91-й театральный сезон, где спектакль «Сказка странствий» предстанет перед зрителями в несколько обновлённом виде. Первая премьера состоится в середине ноября – ей станет спектакль «Наводнение» на основе одноименного рассказа Евгения Замятина. По случаю открытия сезона сегодня в здании театра прошёл пресс-ланч с Сергеем Левицким, художественным руководителем. Он рассказал, как обстоят дела в театре.
Сергей Левицкий этим летом взволновал всех людей, вовлечённых в театральную жизнь города, своим неожиданным сообщением об уходе. 23 июня он опубликовал на личной странице в Facebook короткий пост:
- Я ухожу из театра. Довожу до ума Сказку странствий и все.
Запись вызвала большой ажиотаж среди подписчиков его страницы. Многие просили худрука остаться и ещё раз обдумать такое важное решение.
Сегодня Сергей Левицкий прокомментировал ситуацию:
- В театре между мной и некоторыми единицами коллектива возникли, скажем так, недопонимания. Помноженные на общую моральную и физическую усталость. Всё удалось разрешить, - коротко объяснил он.
15 сентября ушёл из жизни директор театра Пётр Степанов. На следующий день большая часть труппы и цехов отправилась в Хабаровск и не смогла посетить церемонию прощания.
- Ушёл из жизни Пётр Григорьевич Степанов, ушёл скоропостижно, несмотря на то, что он болел, и мы все в курсе были про его недуг. И тем не менее, для нас это всё равно было очень серьёзной неожиданностью. Так получилось, что у нас был запланирован спектакль в рамках Первого фестиваля театров Дальнего Востока в Хабаровске, поэтому буквально на следующий день после смерти Петра Григорьевича артистам пришлось уехать. Поэтому не смогли его проводить. По приезде мы всем коллективом отправились на кладбище и уже там простились с ним,- поделился Сергей Левицкий.
Также он рассказал, что в Русском драмтеатре появится новый штатный режиссёр – Пётр Незлученко, ранее он был главным режиссёром в Серовском театре драмы имени А.П. Чехова. Новый режиссёр приведёт с собой нескольких артистов. Кроме того, театр пополнится двумя актрисами – из Санкт-Петербурга и Хабаровска.
Сергей Левицкий не собирается увольняться из Русского драмтеатра
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