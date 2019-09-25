Педагог из Бурятии борется за звание «Учителя года России»

Сегодня Дмитрий Павлов проведёт открытый урок по физкультуре
22 сентября в Грозном торжественно открылся всероссийский конкурс «Учитель года России-2019». Бурятию на конкурсе представляет учитель физкультуры Бурятской гимназии №29, абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года Бурятии» Дмитрий Павлов.
Участников приветствовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По поручению министра просвещения России Ольги Васильевой всех присутствующих поздравил первый замминистра Павел Зенькович. Абсолютный победитель конкурса «Учитель года-2018», учитель обществознания и права Алихан Динаев, в свою очередь, поблагодарил нынешних конкурсантов за добрые отзывы об организаторах конкурса.
Накануне стартовало первое испытание I очного тура: участники дают открытые уроки. Дмитрий Павлов проведёт урок физкультуры 25 сентября у 11-класников математической школы №1 имени Х.И. Ибрагимова. В ходе испытания конкурсант должен показать свои умения в области проектирования, организации, проведения и самоанализа урока, а также продемонстрировать творческий потенциал.
Уроки будут проходить 23–25 сентября. На официальном сайте состязания доступна их прямая трансляция. https://teacherofrussia.edu.ru/competition/translation/
Ранее состоялся очно-заочный тур состязания, в рамках которого участники представляли свои интернет-ресурсы и писали эссе на установочном семинаре.
Также участникам предстоит пройти такие испытания, как «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс» и «Образовательный проект». 2 октября конкурсанты отправятся в Москву, где пятерку призеров ждет последний тур и испытания «Публичная лекция» и «Разговор с министром». 4 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце будет объявлено имя победителя конкурса «Учитель года России» -2019.
В состав жюри заключительного этапа главного педагогического конкурса страны вошли два представителя Бурятии: заместитель директора по научно-методической работе школы № 47 г. Улан-Удэ Елена Цыдыпова и ректор Бурятского республиканского института образовательной политики Владимир Цыренов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
Педагог из Бурятии борется за звание «Учителя года России»
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