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В Бурятии мотострелки и танкисты уничтожили «боевиков»: видео

В Бурятии мотострелки и танкисты уничтожили «боевиков»: видео
Общество, 
В Бурятии прошло крупное тактическое учение, в котором задействовали свыше 300 единиц техники

В Бурятии на полигоне Бурдуны завершилось двустороннее тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения. Учение завершилось уничтожением условных незаконных бандформирований, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в заданные районы. Они уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника.

В ходе основного этапа учения мотострелки и танкисты вели оборону, затем перешли в наступление, захватили и удержали выгодный рубеж.

Экипажи танков Т-72Б3 совершили внезапное нападение на «противника», оказав огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям.

Стрельба велась штатным артиллерийским снарядом, а также из крупнокалиберных пулемётов. Мишени имитировали пулемётные гнезда, противотанковые орудия и бронированную технику незаконных бандформирований.

Днём мотострелки продолжили боевые действия. Экипажи боевых машин пехоты из пушечного вооружения поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику «противника», занявшего оборону на переднем крае.

Подразделения артиллерии с помощью самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили командные пункты и отходящие группы условного противника.

В свою очередь, огневую поддержку с воздуха оказали ударные вертолёты Ми-24, применяя неуправляемые ракеты.

Также военнослужащие отработали элемент эвакуации условно раненого с поля боя на вертолёте Ми-8АМТШ. Эвакуация проходила с использованием специального снаряжения и автоматического подъёмного механизма, которое ранее в подобном учении не практиковалось.

- При отработке огневых задач военнослужащие организовали между собой должное взаимодействие, которое позволило достичь слаженности действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержании боевых порядков в ходе наступления, организации связи и управления подразделениями в бою, - отмечают представители Восточного военного округа.

Всего к двустороннему учению привлекалось до одной тысячи военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц техники.

военнослужащие учения Восточный военный округ
 
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