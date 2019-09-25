Также свободным вход будет для пенсионеров
В Иркутске 27 сентября отметят Всемирный день туризма. В рамках празднования ведомствами и региональным туристским сообществом подготовлена культурно-познавательная программа.
В музеях Иркутска будет организован бесплатный вход для детей и пенсионеров, а в филиалах музея истории Иркутска имени А. М. Сибирякова – для всех категорий граждан. Информационно-туристская служба города предложит жителям и гостям города пешие экскурсии по историческому центру, экскурсии с гидом на ретро-трамвае (для этого требуется предварительная запись). Кроме того, в этот день будут действовать скидки на посещение колеса обозрения «Кругозор», Иркутской зоогалереи и музея «Свалка» на 5-м км Александровского тракта.
В 130-м квартале на круглой площади Иркутская областная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского с участием «Братства во имя святителя Иннокентия Иркутского» познакомит иркутян с новыми аудиогидами «Маршруты Иркутска».
Школьники, студенты и пенсионеры смогут также бесплатно посетить ботанический сад ИГУ, Байкальский музей в Листвянке, архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и филиал парка деревянной скульптуры «Лукоморье» на 49-м км Байкальского тракта.
Кроме того, с 27 по 29 сентября будут организованы благотворительные экскурсии и мастер-классы для пенсионеров и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Справка
Всемирный день туризма, который отмечают во многих странах мира 27 сентября, был учреждён генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в испанском городе Торремолинос в 1979 году. В России праздник стали отмечать в 1983 году. Целью праздника является популяризация туризма и привлечение внимания к социальному, культурному и экономическому значению туристской отрасли. Этот день приурочен также к концу туристического сезона в Северном полушарии и к началу в Южном.
Музеи Иркутска будут бесплатными для детей в День туризма
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