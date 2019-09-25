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Рыболовный обряд ольхонских бурят покажут в Улан-Удэ

Рыболовный обряд ольхонских бурят покажут в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ольхонские буряты плели сети для рыб, различавшиеся по назначению

Республиканский центр народного творчества показывает реконструкции традиционных обрядов «Буряад хүнэй юртэмсэ».

Народный фольклорный ансамбль «Ольхон» представит зрителям обрядовые действия, связанные с рыболовством. Участники ансамбля в основном выходцы с острова Ольхон, сообщили в республиканском центре народного творчества.

Рыбный промысел у ольхонских бурят был развит в различной степени - в зависимости от локальной среды обитания. Ольхонские буряты обычно забрасывали невод после вечерней зари, сами плели сети для рыб (гур), различавшиеся по назначению: для ловли омуля, хариуса и сига, сети из конского волоса для охоты на нерпу (гулъмэ) и невода (губшуур). Вязали их обычно женщины крючком.

Архивные документы свидетельствуют о бесстрашии ольхонских рыбаков, о трудностях рыбацких будней. Они же свидетельствуют о том, что лучшими мореплавателями и рыбаками на Байкале были ольхонские буряты.

Покажут необычный обряд 26 сентября в 12.00 в РЦНТ.


Возрастное ограничение – 6+
обряд рыбалка
 
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