 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

Средний житель Бурятии в год выпивает 23 литра алкоголя

Средний житель Бурятии в год выпивает 23 литра алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Это данные без учёта пива

Бурятия заняла седьмое место в рейтинге регионов по снижению потребления алкогольной продукции в пересчёте на население трудоспособного возраста. В рейтинге участвовали 85 регионов Российской Федерации. Так, по результатам исследований аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, житель Бурятии трудоспособного возраста за 2018 году в среднем выпил 23,4 литра алкоголя. Это на 42% ниже количества употреблённого алкоголя по сравнению с 2010 годом – 41 литр в год на человека трудоспособного возраста.

Забайкальский край занял 38 место в рейтинге. Там употребление алкоголя снизилось с 28 литров в 2010 году до 22 литров в 2018 году.

Иркутская область расположилась на 43-й строчке перечня. Там в 2010 житель региона трудоспособного возраста в среднем выпивал за год 32 литра алкоголя. В 2018 году показатели употребления алкоголя снизились на 19,4% и составили 26 литров за год на человека.

В исследовании оценивался объём продаж спиртных напитков в 2018 году, а также динамика продаж по сравнению с 2010 годом.

Расчёты приведены без учёта пива, поскольку алкогольным напитком пиво стало только в 2012 году, а споры о том, является ли оно алкоголем, ведутся до сих пор: в июле минпромторг выступил с инициативой не считать пиво алкогольным напитком, а действующие ограничения смягчить. Росалкогольрегулирование в своей отчётности также ведёт статистику по пиву отдельно от категории «Алкогольная продукция», в отношении которой действует строгий побутылочный учет. В связи с этим пиво в расчёты за период 2010-2018 гг. аналитиками FinExpertiza не включалось.

Традиционно потребление алкогольной продукции в России рассчитывается на душу населения. Учитывая объём реализованной в розницу алкогольной продукции, на каждого россиянина приходится по 14,94 литров. Однако эти расчёты подразумевают, что та же норма потребления приходится на младенцев и людей преклонного возраста.

- Вместе с тем алкоголь представляется критическим фактором в основном для работающей части населения РФ. Некоторые эксперты алкогольного рынка считают, что снижение данных по объему употребляемого алкоголя на душу населения связано со снижением численности граждан трудоспособного возраста – основных потребителей алкогольных напитков. Таким образом, более точные данные можно получить, подсчитав объём потребления алкоголя не на душу населения, а на численность лиц трудоспособного возраста, предполагая, что долей пьющих детей в возрасте до 16 лет можно пренебречь, а «профессиональные» взрослые алкоголики до пенсии чаще всего не доживают, - размышляют аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2018 году трудоспособное население России (для мужчин 16-59 лет, для женщин 16-54 лет) составляло 82 264 105 человек. При этом розничные продажи алкогольной продукции составили 219 237,082 тыс. декалитров.

Таким образом, в среднем россияне трудоспособного возраста за год выпивают 26,6 литров алкогольной продукции, а не 14 литров, как принято считать, делают вывод аналитики.

Лидерами по потреблению алкоголя являются Сахалинская область и Ненецкий автономный округ – по 50 литров алкогольных напитков на жителя трудоспособного возраста. Тройку лидеров замыкает Республика Карелия – 49 литров в среднем на каждого гражданина трудоспособного возраста.

Москва находится на 32 месте по потреблению алкоголя среди всех регионов России – здесь выпивают 30 литров в год.

Всего с 2010 года в пересчете на трудоспособное население потребление алкоголя снизилось на 19,39%.

Наиболее заметно потребление алкогольных напитков сократилось в трёх сибирских регионах. Жители Тюменской области выпивают на 75,1% меньше, чем в 2010 году – потребление алкоголя снизилось почти в 4 раза. Похожая ситуация в республике Тыва, где потребление горячительных напитков снизилось на 74,8%. В Хакасии фиксируется снижение на 52,7%.

С 2010 года потребление алкоголя сократилось в 79 из 85 субъектов РФ. В Москве, Республике Северная Осетия, Ингушетии и Чеченской республике потребление алкоголя выросло.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым. Было решено принять программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни.



алкоголь рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии напишут Большой этнографический диктант
Жители Бурятии напишут Большой этнографический диктант
Общество, 25.09.2019
Участниками может стать любой житель России и зарубежных стран
Донорская спартакиада пройдёт в Улан-Удэ
Донорская спартакиада пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 25.09.2019
Традиционные соревнования пройдут в Бурятии в десятый раз
К чемпионату мира в Улан-Удэ ремонтируют фасады домов и подрезают деревья
К чемпионату мира в Улан-Удэ ремонтируют фасады домов и подрезают деревья
Общество, 25.09.2019
На ФСК временно появится дополнительная парковка для зрителей турнира
Здание Бурятской филармонии признали аварийным
Здание Бурятской филармонии признали аварийным
Общество, 25.09.2019
Концертов в Бурятской филармонии в ближайшее время не будет
В Улан-Удэ прилетела сборная Франции по боксу
В Улан-Удэ прилетела сборная Франции по боксу
Общество, 25.09.2019
Сборная Франции прилетела в столицу Бурятии сегодня утренним рейсом
Бурятские балетные спектакли вызвали интерес у экспертов «Золотой маски»
Бурятские балетные спектакли вызвали интерес у экспертов «Золотой маски»
Общество, 25.09.2019
«Бурятские сказки и легенды» и «Талисман» попали в поле зрения критиков
В Бурятии мальчик из детдома вернулся в родную семью
В Бурятии мальчик из детдома вернулся в родную семью
Общество, 25.09.2019
Коллектив центра «Звёздный» поздравил воспитанника с радостным событием
Жителей Бурятии будут штрафовать за оружие в дни чемпионата мира по боксу
Жителей Бурятии будут штрафовать за оружие в дни чемпионата мира по боксу
Общество, 25.09.2019
Во время чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ введут запрет на оружие
Бывший главный лесничий Бурятии отметил 90-летие
Бывший главный лесничий Бурятии отметил 90-летие
Общество, 25.09.2019
20 сентября 90-летний юбилей отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин
В нацпарке Бурятии прошла спартакиада
В нацпарке Бурятии прошла спартакиада
Общество, 25.09.2019
Сотрудников наградили почётными грамотами
В Бурятии в Байкал выпустили 10 тысяч мальков сазана
В Бурятии в Байкал выпустили 10 тысяч мальков сазана
Общество, 25.09.2019
Акция прошла в селе Турка Прибайкальского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места событий
В Бурятии «свадьбы» изюбрей стали молчаливыми из-за волков
В Бурятии «свадьбы» изюбрей стали молчаливыми из-за волков
Общество, 25.09.2019
Любопытным фактом поделились сотрудники Фролихинского заказника на Байкале  
ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ
ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ
Общество, 25.09.2019
Улан-удэнцы распространяют неверную информацию о штрафах, которые якобы собирает камера на Коммунистической

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^