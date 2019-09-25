Средний житель Бурятии в год выпивает 23 литра алкоголя

Это данные без учёта пива
Бурятия заняла седьмое место в рейтинге регионов по снижению потребления алкогольной продукции в пересчёте на население трудоспособного возраста. В рейтинге участвовали 85 регионов Российской Федерации. Так, по результатам исследований аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, житель Бурятии трудоспособного возраста за 2018 году в среднем выпил 23,4 литра алкоголя. Это на 42% ниже количества употреблённого алкоголя по сравнению с 2010 годом – 41 литр в год на человека трудоспособного возраста.
Забайкальский край занял 38 место в рейтинге. Там употребление алкоголя снизилось с 28 литров в 2010 году до 22 литров в 2018 году.
Иркутская область расположилась на 43-й строчке перечня. Там в 2010 житель региона трудоспособного возраста в среднем выпивал за год 32 литра алкоголя. В 2018 году показатели употребления алкоголя снизились на 19,4% и составили 26 литров за год на человека.
В исследовании оценивался объём продаж спиртных напитков в 2018 году, а также динамика продаж по сравнению с 2010 годом.
Расчёты приведены без учёта пива, поскольку алкогольным напитком пиво стало только в 2012 году, а споры о том, является ли оно алкоголем, ведутся до сих пор: в июле минпромторг выступил с инициативой не считать пиво алкогольным напитком, а действующие ограничения смягчить. Росалкогольрегулирование в своей отчётности также ведёт статистику по пиву отдельно от категории «Алкогольная продукция», в отношении которой действует строгий побутылочный учет. В связи с этим пиво в расчёты за период 2010-2018 гг. аналитиками FinExpertiza не включалось.
Традиционно потребление алкогольной продукции в России рассчитывается на душу населения. Учитывая объём реализованной в розницу алкогольной продукции, на каждого россиянина приходится по 14,94 литров. Однако эти расчёты подразумевают, что та же норма потребления приходится на младенцев и людей преклонного возраста.
- Вместе с тем алкоголь представляется критическим фактором в основном для работающей части населения РФ. Некоторые эксперты алкогольного рынка считают, что снижение данных по объему употребляемого алкоголя на душу населения связано со снижением численности граждан трудоспособного возраста – основных потребителей алкогольных напитков. Таким образом, более точные данные можно получить, подсчитав объём потребления алкоголя не на душу населения, а на численность лиц трудоспособного возраста, предполагая, что долей пьющих детей в возрасте до 16 лет можно пренебречь, а «профессиональные» взрослые алкоголики до пенсии чаще всего не доживают, - размышляют аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В 2018 году трудоспособное население России (для мужчин 16-59 лет, для женщин 16-54 лет) составляло 82 264 105 человек. При этом розничные продажи алкогольной продукции составили 219 237,082 тыс. декалитров.
Таким образом, в среднем россияне трудоспособного возраста за год выпивают 26,6 литров алкогольной продукции, а не 14 литров, как принято считать, делают вывод аналитики.
Лидерами по потреблению алкоголя являются Сахалинская область и Ненецкий автономный округ – по 50 литров алкогольных напитков на жителя трудоспособного возраста. Тройку лидеров замыкает Республика Карелия – 49 литров в среднем на каждого гражданина трудоспособного возраста.
Москва находится на 32 месте по потреблению алкоголя среди всех регионов России – здесь выпивают 30 литров в год.
Всего с 2010 года в пересчете на трудоспособное население потребление алкоголя снизилось на 19,39%.
Наиболее заметно потребление алкогольных напитков сократилось в трёх сибирских регионах. Жители Тюменской области выпивают на 75,1% меньше, чем в 2010 году – потребление алкоголя снизилось почти в 4 раза. Похожая ситуация в республике Тыва, где потребление горячительных напитков снизилось на 74,8%. В Хакасии фиксируется снижение на 52,7%.
С 2010 года потребление алкоголя сократилось в 79 из 85 субъектов РФ. В Москве, Республике Северная Осетия, Ингушетии и Чеченской республике потребление алкоголя выросло.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым. Было решено принять программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни.
Средний житель Бурятии в год выпивает 23 литра алкоголя
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