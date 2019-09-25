Главный праздник Кореи отметят в Иркутске

На празднестве пройдёт дегустация национального блюда «кимчи»



В Иркутске проведут корейский народный праздник «Чусок». Торжества состоятся 28 сентября с 14:00 на площади у дворца спорта «Труд».



В программе мероприятия:

- Корейская народная песня «Ариран» в исполнении вокального ансамбля;

- Выступление от группы «Epiphany» с номером «I'm so hot»;

- Традиционный корейский танец «Ганггансулле» и другие танцевальные номера от студенческих коллективов и бурятского национального ансамбля;

- Викторина на знание культуры и традиций Кореи;

- Выставка-продажа корейских товаров;

- Дегустация национального блюда корейского кухни «Кимчи», представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.



«Чусок» – один из главных праздников в Корее. Дословно «Чусок» переводится как «осенний вечер». «Чусок» – своеобразный праздник урожая, семьи и рода, день благодарения, фестиваль осеннего полнолуния, всегда был и остается самым большим и любимым народным праздником корейцев. Каждый представитель корейского народа стремится отметить праздник в родных местах с семьей, поэтому его ещё называют днем великого передвижения. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 12+

