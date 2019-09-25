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Главный праздник Кореи отметят в Иркутске

Главный праздник Кореи отметят в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
На празднестве пройдёт дегустация национального блюда «кимчи»

В Иркутске проведут корейский народный праздник «Чусок». Торжества состоятся 28 сентября с 14:00 на площади у дворца спорта «Труд».

В программе мероприятия:
- Корейская народная песня «Ариран» в исполнении вокального ансамбля;
- Выступление от группы «Epiphany» с номером «I'm so hot»;
- Традиционный корейский танец «Ганггансулле» и другие танцевальные номера от студенческих коллективов и бурятского национального ансамбля;
- Викторина на знание культуры и традиций Кореи;
- Выставка-продажа корейских товаров;
- Дегустация национального блюда корейского кухни «Кимчи», представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

«Чусок» – один из главных праздников в Корее. Дословно «Чусок» переводится как «осенний вечер». «Чусок» – своеобразный праздник урожая, семьи и рода, день благодарения, фестиваль осеннего полнолуния, всегда был и остается самым большим и любимым народным праздником корейцев. Каждый представитель корейского народа стремится отметить праздник в родных местах с семьей, поэтому его ещё называют днем великого передвижения. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 12+
Корея Иркутск Праздники национальная культура традиционные обряды концерт диаспора
 
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