Участниками может стать любой житель России и зарубежных стран
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в каждом регионе России, в том числе Бурятии.
В 2019 году она состоится накануне Дня народного единства - 1 ноября. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России.
Участником диктанта может стать любой житель России и зарубежных стран, владеющий русским языком. Возрастных и каких-либо других ограничений для участия нет.
В прошлом году диктант написали 392 тысяч человек на 4567 площадках в России и за рубежом.
Этнографический диктант будет состоять из 30 тестовых заданий: 20 вопросов — общефедеральная часть, 10 — региональная часть, уникальных для каждого субъекта вопросов. На написание работы участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий —100.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» www.miretno.ru c 1 по 4 ноября 2019 года.
Результаты написания диктанта отдельными участниками публикуются на сайте до 12 декабря 2019 года.
В России эта масштабная акция проводится уже четвёртый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного — к участию в нём присоединились страны СНГ.
Жители Бурятии напишут Большой этнографический диктант
Общество, Фото:
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