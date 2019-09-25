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Донорская спартакиада пройдёт в Улан-Удэ

Донорская спартакиада пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Традиционные соревнования пройдут в Бурятии в десятый раз

28 сентября Служба крови Бурятии проводит X традиционную спартакиаду среди донорских организаций и учебных заведений под девизом «В здоровом теле донора – здоровый дух!».

- В спартакиаде примут участие организации, предприятия, учебные заведения республики, принимающие активное участие в донорском движении и пропагандирующие здоровый образ жизни, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Спартакиада будет проходить 28 сентября с 11 часов в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: Улан-Удэ, ул. Добролюбова, 8.

спартакиада Донорство крови
 
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