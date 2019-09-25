Традиционные соревнования пройдут в Бурятии в десятый раз
28 сентября Служба крови Бурятии проводит X традиционную спартакиаду среди донорских организаций и учебных заведений под девизом «В здоровом теле донора – здоровый дух!».
- В спартакиаде примут участие организации, предприятия, учебные заведения республики, принимающие активное участие в донорском движении и пропагандирующие здоровый образ жизни, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Спартакиада будет проходить 28 сентября с 11 часов в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: Улан-Удэ, ул. Добролюбова, 8.
Донорская спартакиада пройдёт в Улан-Удэ
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