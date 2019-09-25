Донорская спартакиада пройдёт в Улан-Удэ

Традиционные соревнования пройдут в Бурятии в десятый раз



28 сентября Служба крови Бурятии проводит X традиционную спартакиаду среди донорских организаций и учебных заведений под девизом «В здоровом теле донора – здоровый дух!».



- В спартакиаде примут участие организации, предприятия, учебные заведения республики, принимающие активное участие в донорском движении и пропагандирующие здоровый образ жизни, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



Спартакиада будет проходить 28 сентября с 11 часов в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: Улан-Удэ, ул. Добролюбова, 8.



