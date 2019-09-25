В Улан-Удэ проведут республиканскую сельскохозяйственную выставку-ярмарку

«Золотая осень» пройдёт на 4 открытых торговых площадках города



В Бурятии с 12 по 13 октября состоится республиканская сельскохозяйственная выставка-продажа «Золотая осень» по реализации продукции, произведённой республиканскими сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.



Ярмарка пройдёт с 10:00 до 18:00 часов на открытых торговых площадках Улан-Удэ: ТК «Фабричный маркет» (остановка «Фабрика кино», ул. Сахьяновой, 7б), рынок «Стимул» (ул. Иволгинская, 5), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева,1 08). Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района со ссылкой на управление сельского хозяйства.

