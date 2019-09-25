К чемпионату мира в Улан-Удэ ремонтируют фасады домов и подрезают деревья

На ФСК временно появится дополнительная парковка для зрителей турнира
Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идут последние приготовления к чемпионату мира по женскому боксу.
- Столице Бурятии выделили денежные средства, которые мы направили на ремонт фасадов, благоустройство улиц, ремонт остановочных комплексов, подсветку зданий. Сегодня проводим инспектирование. В основном работы проводятся в Железнодорожном районе, где расположен физкультурно-спортивный комплекс, в Советском районе в центре города по проспекту Победы, на площади Советов, - рассказал Игорь Шутенков.
К чемпионату мира будут отремонтированы фасады 22 домов в Железнодорожном районе. 9 из них уже готовы полностью. Подрядчики очистили фасады, оштукатурили, покрасили, установили водостоки и новые пластиковые окна в подъездах. Заменена тротуарная плитка в сквере «Темп» на Элеваторе, по пр. 50-летия Октября, ул. Октябрьской, Комсомольской.
Отремонтировано ограждение по ул. Комсомольской, установлено новое в районе магазина «Ландыш». Устроен дополнительный пешеходный переход с элементами безбарьерной среды по ул. Октябрьской и остановочные карманы по ул. Маяковской и пр. 50-летия Октября. Проведена подрезка деревьев вдоль магистралей по ул. Комсомольской, Маяковской, Октябрьской, по пр. 50-летия Октября.
- У ФСК большая парковка, но мы ожидаем большое количество участников, гостей и зрителей. Для удобства автомобилистов будет обустроена дополнительная парковка, - пояснили в администрации Железнодорожного района.
Парковку временно разместят на месте площадки, где недавно снесли аварийную школу № 40, строительство которой начнется в следующем году. На участке проведено грейдирование, сюда завезут щебень мелкой фракции. Установлено 10 опор освещения, чтобы автомобилистам можно было разъехаться и в вечернее время.
К концу недели планируется включить архитектурно-художественную подсветку на улицах города. К списку стандартных мест, где её можно увидеть в праздничные дни, добавится ещё 17 объектов - это 12 домов по пр. Победы, по ул. Смолина, 54 и два путепровода на пересечении пр. 50-лет Октября-ул. Ербанова и ул. Коммунистической-пр. Победы. Также к этому списку добавятся жилые дома по ул. Революции 1905 года, 16 и здание ГДДЮТ, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдёт 2 октября в Улан-Удэ. Бои состоятся с 3 октября по 13 октября.
К чемпионату мира в Улан-Удэ ремонтируют фасады домов и подрезают деревья
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