Бурятские балетные спектакли вызвали интерес у экспертов «Золотой маски»

«Бурятские сказки и легенды» и «Талисман» попали в поле зрения критиков
Два спектакля из репертуара Бурятского театра оперы и балета — балет «Талисман» на музыку Рикардо Дриго и сборник танцевальных этюдов «Бурятские сказки и легенды» — стали объектами внимания экспертного совета престижной театральной премии «Золотая маска».
- Балет «Талисман» был поставлен весной 2019 года Александром Мишутиным, художественным руководителем международной балетной школы в Токио, известным по работе в лучших балетных труппах театров России – Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Имперского русского балета, Кремлёвского балета. Осуществлённая им постановка стала значимым событием в балетном мире и сделала спектакль уникальным, поскольку только в Улан-Удэ «Талисман» можно увидеть полностью: обычно зрителям показываются лишь отдельные номера из этого балета, - сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Другой постановкой, заинтересовавших театральных экспертов, стал проект «Бурятские сказки и легенды», который стал результатом работы первой Творческой лаборатории молодых хореографов, проходившей в Бурятском театре оперы и балета c 20 июня по 4 июля 2019 года. Целью лаборатории были поиск, поддержка и творческое развитие молодых хореографов-постановщиков и артистов балета, пополнение репертуара театра новыми постановками в жанре современной и национальной хореографии. В лаборатории приняло участие семеро молодых хореографов из Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга и Риги — Алдар Кынзыбеев, Ольга Васильева, Дмитрий Пимонов, Анна Закусова, Милана Комарова, Александр Рюнтю и Денис Бородицкий — которые представили свои этюды на сюжеты и мотивы бурятских легенд.
Оба спектакля, вызвавшие интерес у жюри «Золотой маски», откроют балетный театральный сезон в Бурятском театре оперы и балета. 29 сентября и 3 октября зрителям будут представлены «Бурятские сказки и легенды», а 4 октября — балет «Талисман».
Справка:
Национальная театральная премия «Золотая Маска» – самая престижная награда в области театрального искусства и настоящая хроника современного российского театра, включающая все основные тренды его развития. Была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.
Бурятские балетные спектакли вызвали интерес у экспертов «Золотой маски»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
20 сентября 90-летний юбилей отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин
Сотрудников наградили почётными грамотами
Двое мужчин нашли карту на улице
Акция прошла в селе Турка Прибайкальского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места событий
Любопытным фактом поделились сотрудники Фролихинского заказника на Байкале
Улан-удэнцы распространяют неверную информацию о штрафах, которые якобы собирает камера на Коммунистической
Сборную республики на спортивном фестивале представили два человека
Будут представлены более 60 работ учащихся и 40 работ преподавателей
Семьи с тремя и более детьми смогут получить 450 тысяч на погашение ипотеки
Было задействовано более 100 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня
Это сборник стихов молодого бурятского поэта Элбэга Зандраева
По республике днём 22-27, местами 14-19 тепла
На мероприятии пройдёт массовый выпуск мальков омуля в озеро Байкал
У них три «серебра» и одна «бронза»
В Чите и Агинском прошли митинги, посвящённые памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга