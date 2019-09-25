В Иркутской области пройдут всероссийские соревнования по велосипедному спорту

Почётным гостем многодневных гонок станет трёхкратный олимпийский чемпион



В Усолье-Сибирском с 3 по 6 октября пройдут всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «VIII Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва». В многодневных соревнованиях примут участие более 120 сильнейших велогонщиков из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Новосибирска, Майкопа, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Тюмени, Читы, Хабаровска и других российских городов.



За победу велогонщики будут бороться в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет. Соревнования проводятся в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум.



Индивидуальная гонка на 25 км состоится 4 октября на трассе «посёлок Тельма – посёлок Большая Елань». 5 октября там же будет проходить групповая гонка на 100 км. 6 октября на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском пройдёт гонка-критериум. Старт всех соревнований назначен на 12:00 часов. Кроме того, 6 октября на Комсомольской площади в 10:30 стартует детский заезд по возрастным группам: 3, 4, 5, 6, 7 лет для всех желающих. Торжественное закрытие многодневных всероссийских соревнований и награждение победителей намечено на 16:00 часов 6 октября.



Планируется, что почётным гостем соревнований станет президент федерации велосипедного спорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.



По информации пресс-службы минспорта Иркутской области, мемориал памяти мастера спорта СССР В. М. Киселёва – это традиционные соревнования, на которые приезжают лучшие велогонщики России. Соревнования проводятся с 2012 года. Первый год они проходили как городские, в 2013 году стали областными, с 2014 года имеют статус всероссийских.

