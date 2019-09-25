Иркутяне выиграли всероссийские соревнования по керлингу

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Сейчас они проходят отбор на Зимние юношеские Олимпийские игры



Иркутская команда «Комсомолл-1» в составе Андрея Дудова и Нины Поликарповой заняла первое место на всероссийских соревнованиях по керлингу среди смешанных пар. Турнир среди юниоров и юниорок до 22 лет проходил с 19 по 24 сентября в подмосковном дворце фигурного катания и керлинга СК «Дмитров».



В соревнованиях приняли участие 20 пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей. В первом этапе соревнований играли в четырёх группах по пять команд в каждой, по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в следующий этап соревнований. На втором этапе восемь команд играли по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Все матчи состояли из 8 эндов, при необходимости проводились экстра-энды, до выявления победителя.



По итогам игр иркутская команда «Комсомолл -1» заняла первое место. На втором месте – Московская область (Кирилл Суровов и Екатерина Толстова), на третьем – Новосибирская область (Александра Стояросова и Иван Казачков). Четвёртое место заняла ещё одна иркутская команда «Комсомолл-2», в состав которой входили Елизавета Трухина и Артём Каретников.



Андрей Дудов, Артём Каретников, Елизавета Трухина и Нина Поликарпова являются воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» и тренируются у Анны Трухиной. В настоящее время иркутские спортсмены принимают участие в отборе на Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года. Отборочные соревнования проходят с 24 по 28 сентября в Дмитрове, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

