20 сентября 90-летний юбилей отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин
В лесном хозяйстве Михаил Аркадьевич работал 53 года, из них 50 лет служил лесному хозяйству Бурятии. Он прошёл службу от лесничего Байкало-Кударинского лесничества Кабанского лесхоза до заместителя министра лесного хозяйства – главного лесничего Бурятской АССР.
Ему присвоены звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Бурятии» и «Почётный работник леса».
- Михаил Аркадьевич принимал участие в разработке программ и нормативно-правовых актов по охране и рациональному использованию природных ресурсов озера Байкал. Внедрил новые, более эффективные методы управления лесами, организовал рациональное использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводства лесов, ввел систематический контроль за количественными и качественными изменениями лесного фонда, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.
Бывший главный лесничий Бурятии отметил 90-летие
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