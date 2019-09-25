Бывший главный лесничий Бурятии отметил 90-летие

20 сентября 90-летний юбилей отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин



В лесном хозяйстве Михаил Аркадьевич работал 53 года, из них 50 лет служил лесному хозяйству Бурятии. Он прошёл службу от лесничего Байкало-Кударинского лесничества Кабанского лесхоза до заместителя министра лесного хозяйства – главного лесничего Бурятской АССР.



Ему присвоены звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Бурятии» и «Почётный работник леса».



- Михаил Аркадьевич принимал участие в разработке программ и нормативно-правовых актов по охране и рациональному использованию природных ресурсов озера Байкал. Внедрил новые, более эффективные методы управления лесами, организовал рациональное использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводства лесов, ввел систематический контроль за количественными и качественными изменениями лесного фонда, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.

