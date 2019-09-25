В нацпарке Бурятии прошла спартакиада

Сотрудников наградили почётными грамотами



20 сентября коллектив национального парка «Тункинский» отметил профессиональный праздник - День работников лесного хозяйства - в Туранском инспекторском участке в местности Далбайка. В этом году День работников лесного хозяйства пришёлся на 15 сентября. К празднику была приурочена традиционная спартакиада.



Начался праздник с весёлой эстафеты, где командам предстояло показать скорость в ведении мяча, хождении на ходулях, беге на «трёх ногах», «тачке» и слаженность на этапе «Лыжи». В соревнованиях приняли участие 7 команд, представляющих инспекторские участки, оперативную группу, отдел обеспечения основной деятельности и центральный офис национального парка «Тункинский».



- Состоялся турнир по мини-футболу. Турнир проводился по всем правилам, только время одного тайма было укорочено до пяти минут, чтобы не затягивать матчи. Все встречи проходили в бескомпромиссной борьбе под подбадривающие крики шумных болельщиков коллег. Ещё более напряжённая борьба развернулась на соревнованиях по перетягиванию каната. Тут лидерами, как и в предыдущие годы, оказалась команда Кыренского инспекторского участка, - сообщили в нацпарке.



После обеда команды защищали свои экологические плакаты в рамках конкурса «ЭКОЛОГиЯ». Завершающим этапом спартакиады стал конкурс «Лесная сказка».



По итогам пяти конкурсов места в общекомандном зачёте распределились следующим образом:



1. команда Аршанской инспекторского участка;



2. команда Кыренского инспекторского участка;



3. команда центрального офиса национального парка.



