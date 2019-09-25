У юных каратистов – два первых места и одно второе
Иркутские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по всестилевому карате в рамках XII всероссийских юношеских игр боевых искусств. Игры проводились с 8 по 23 сентября в Анапе по 22 видам спорта.
За медали по всестилевому карате боролись каратисты из 52 регионов России. Среди девушек 14-15 лет золотую медаль завоевала Дарья Пирва в двоеборье. В возрастной категории 10-11 лет в ката-группе первое место заняли Фёдор Петров, Георгий Городской и Виктория Чунтомова. Виктория Чунтомова также стала серебряным призёром в дисциплине «СЗ-ката-соло» среди девочек 10-11 лет.
Фёдор Петров, Георгий Городской, Виктория Чунтомова и Дарья Пирва занимаются под руководством старшего тренера сборной Иркутской области по всестилевому карате Артёма Петрова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутяне успешно выступили на всероссийских играх боевых искусств
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