Двое мужчин нашли карту на улице
Кяхтинский районный суд признал двух местных жителей виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.
Весной этого года двое мужчин около магазина «Товары для детей» обнаружили лежащую на земле банковскую кредитную карту со значком «Wi-Fi» - для проведения бесконтактных платежей. Они решили использовать чужую карту для покупок в торговых учреждениях.
В результате они причинили материальный ущерб владельцу карты на сумму 11 237 рублей.
Приговором Кяхтинского районного суда мужчины признаны виновными в совершении преступления. Им назначено наказание в виде лишения свободы, условно – с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии друзья расплачивались в магазинах чужой картой
Общество, Фото:
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