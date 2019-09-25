В Бурятии друзья расплачивались в магазинах чужой картой

Двое мужчин нашли карту на улице



Кяхтинский районный суд признал двух местных жителей виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.



Весной этого года двое мужчин около магазина «Товары для детей» обнаружили лежащую на земле банковскую кредитную карту со значком «Wi-Fi» - для проведения бесконтактных платежей. Они решили использовать чужую карту для покупок в торговых учреждениях.



В результате они причинили материальный ущерб владельцу карты на сумму 11 237 рублей.



Приговором Кяхтинского районного суда мужчины признаны виновными в совершении преступления. Им назначено наказание в виде лишения свободы, условно – с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

