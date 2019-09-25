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На площадях Читы обмениваются книгами

На площадях Читы обмениваются книгами
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Забайкальского края стартовала акция «Книговорот»

В Чите проходит акция «Книговорот». 25 и 28 сентября горожан и гостей города ждут на площади имени Ленина. 26 сентября они смогут посетить мероприятие на площади Революции.

В эти дни, каждый желающий сможет ознакомиться с литературой муниципальных библиотек столицы Забайкалья, обменяться книгами, познакомиться с новыми произведениями, высказать свое мнение о том, или ином произведении, которое прочёл. В свою очередь библиотечные работники расскажут много нового о литературе различных жанров и как использовать минимум времени, чтобы прочесть свою любимую книгу. Помимо этого, будут проводиться индивидуальные беседы с читателями.

Для участников акции подготовлена выставка «Журнальная мозаика», которая познакомит с детскими и взрослыми журналами с занимательными заданиями и играми. Также для посетителей состоится продажа методических пособий. Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры администрации Читы.
Чита акция книговорот книги
 
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