В столице Забайкальского края стартовала акция «Книговорот»
В Чите проходит акция «Книговорот». 25 и 28 сентября горожан и гостей города ждут на площади имени Ленина. 26 сентября они смогут посетить мероприятие на площади Революции.
В эти дни, каждый желающий сможет ознакомиться с литературой муниципальных библиотек столицы Забайкалья, обменяться книгами, познакомиться с новыми произведениями, высказать свое мнение о том, или ином произведении, которое прочёл. В свою очередь библиотечные работники расскажут много нового о литературе различных жанров и как использовать минимум времени, чтобы прочесть свою любимую книгу. Помимо этого, будут проводиться индивидуальные беседы с читателями.
Для участников акции подготовлена выставка «Журнальная мозаика», которая познакомит с детскими и взрослыми журналами с занимательными заданиями и играми. Также для посетителей состоится продажа методических пособий. Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры администрации Читы.
На площадях Читы обмениваются книгами
Общество, Фото:
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