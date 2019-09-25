Параспортсмены Бурятии завоевали золотые медали в Крыму

Сборную республики на спортивном фестивале представили два человека



В Крыму с 3 по 10 сентября в центре спорта «Эволюция» проходил всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым-2019».



В мероприятии приняли участие более 470 спортсменов из 66 регионов России, в том числе и сборная команда Бурятии по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в составе 2 спортсменов, сообщает пресс-служба минспорта республики.



Состязания прошли по пяти видам спорта: лёгкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, дартсу, плаванию. Спортсмены Бурятии приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, плаванию и дартсу.



В личном зачёте в соревнованиях по настольному теннису Виктор Шаманов завоевал золотую медаль в 5 классе (спортсмены-колясочники), подтвердив норматив кандидата в мастера спорта.



Иван Михайлов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.



В соревнованиях по дартсу по итогам 2-х игр «Большой раунд» и «Набор очков» Виктор Шаманов занял 7 место.



В общекомандном зачёте команда Бурятии в неполном количественном составе заняла 12 общекомандное место.

