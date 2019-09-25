В Улан-Удэ выставят творческие работы школьников

Будут представлены более 60 работ учащихся и 40 работ преподавателей



26 сентября в музее истории Улан-Удэ состоится открытие творческих и пленэрных работ преподавателей и обучающихся Детской художественной школы имени Мэрдыгеева «Моё творческое лето».

⠀

На выставке представлены работы преподавателей и учащихся, выполненные в период с мая по сентябрь этого года. Это более 60 работ обучающихся и 40 работ преподавателей.

⠀

На открытии выставки будут награждены участники городского конкурса пленэрных работ «Наранай зурааша», который проходил на базе художественной школы в сентябре, сообщили в музее истории Улан-Удэ.

