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В Улан-Удэ выставят творческие работы школьников

В Улан-Удэ выставят творческие работы школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут представлены более 60 работ учащихся и 40 работ преподавателей

26 сентября в музее истории Улан-Удэ состоится открытие творческих и пленэрных работ преподавателей и обучающихся Детской художественной школы имени Мэрдыгеева «Моё творческое лето».

На выставке представлены работы преподавателей и учащихся, выполненные в период с мая по сентябрь этого года. Это более 60 работ обучающихся и 40 работ преподавателей.

На открытии выставки будут награждены участники городского конкурса пленэрных работ «Наранай зурааша», который проходил на базе художественной школы в сентябре, сообщили в музее истории Улан-Удэ.
выставка
 
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