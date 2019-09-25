Крейсерские яхты примут участие в четырёх гонках
В акватории Иркутского водохранилища с 27 по 29 сентября пройдёт 42-я традиционная регата крейсерских яхт «Бархатная осень». Для участия в старте уже зарегистрировалось более 20 участников.
В регате «Бархатная осень» стремятся принять участие практически все крейсерские яхты. Соревнования состоят из четырёх гонок. Дистанции, место и время промежуточных стартов определят в зависимости от погодных условий и будут объявлять на каждую гонку. Регата относится к пятой категории сложности по классификации ORC. Первый старт состоится в 19:00 часов 27 сентября.
«Бархатная осень» – это заключительная и самая представительная регата крейсерских яхт в сезоне, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутской области проведут традиционную регату
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