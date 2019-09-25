Соревноваться будут театральные мини-постановки на эвенкийском языке
В этом году в Бурятии вновь проводится межрегиональный фестиваль-конкурс театральных мини-постановок на эвенкийском языке «Эвенкийский нимнгакан». Это мероприятие в республики проходит четвёртый раз, ранее оно было ежегодным, сейчас оно проводится раз в два года. В фестивале примут участие эвенки всех мест компактного проживания в Бурятии, а также представители других регионов.
Отборочные туры стартуют в октябре в Курумканском, Баунтовском и Северо-Байкальском районах Бурятии. Заключительный этап пройдёт 30 ноября в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева.
В конкурсе, по традиции, примут участие эвенкийские этнокультурные организации и творческие коллективы, как профессиональные, так и самодеятельные. Мини-спектакли для конкурса ставятся по мотивам эвенкийских сказок и легенд. Приветствуется использование местного фольклора, обрядов. Обязательное условие – они должны быть на эвенкийском языке. Об этом сообщает центр эвенкийской культуры «Арун».
В Бурятии стартует эвенкийский театральный фестиваль-конкурс
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