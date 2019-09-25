500 военных участвовали в сборе артиллерийского соединения ВВО в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Было задействовано более 100 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня



В Бурятии на полигоне Бурдуны в рамках основного этапа проведения полевого лагерного сбора артиллерийского соединения Восточного военного округа состоялись боевые стрельбы артиллерии с отработкой различных огневых задач.



Одной из его особенностей стала отработка ведения контрбатарейной стрельбы с огневых позиций по аналогично расположенным огневым средствам артиллерии противника и разведывательных артиллерийских батарей.



В ходе проведения занятий подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» обнаруживали местоположение «боевиков» и передавали их координаты на командный пункт дивизиона.



Мишени, имитирующие командные пункты, артиллерийские, реактивные, минометные батареи, взводные опорные пункты условного противника, уничтожались и подавлялись залпами из самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Затем подразделения совершали противоогневой маневр и перемещались на запасные огневые позиции.



Также в рамках тренировок активно применялись контрбатарейные радиолокационные станции «Зоопарк», которые путём определения траектории полёта снарядов обеспечивали командование точными координатами позиций артиллерии условного противника.



Совместное использование БЛА и радарных методов обнаружения целей позволяло с точностью до метра определять местонахождение артиллерийских батарей условного противника и оперативно их подавлять.



В полевом выходе артиллерийского соединения принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано более 100 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, сообщает пресс-служба ВВО.



