Это сборник стихов молодого бурятского поэта Элбэга Зандраева
Презентация сборника стихов на бурятском языке молодого бурятского поэта Элбэга Зандраева «#гоёорбэшээтэй» пройдет 27 сентября на Республиканской книжной выставке-ярмарке в рамках XXIV Книжного салона.
В сборник стихов вошли произведения, написанные поэтом в разное время. Книга выпущена при поддержке министерства культуры Бурятии.
Элбэг Зандраев – талантливый поэт, помимо поэзии, он рисует, лепит, поёт, пишет и сочиняет музыку. Элбэг — победитель конкурса бурятской поэзии на XIII Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2018» , лауреат конкурса начинающих поэтов фестиваля «Алтаргана» в 2016 году, лауреат конкурса поэзии IV Международного Этигэловского фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей», посвящённый Пандито Хамбо Ламе XII Даша-Доржи Этигэлову в 2018 году, лауреат госпремии талантливой молодёжи в номинации «Художественное творчество», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
В Улан-Удэ презентуют сборник стихов на бурятском языке
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