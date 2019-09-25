По республике днём 22-27, местами 14-19 тепла
По данным Бурятского Гидрометцентра, 25 сентября по республике: без осадков, утром местами туман, днём по юго-западу местами возможны грозы с кратковременным дождём. Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с. Температура ночью 3-8 тепла, местами 2-7 мороза, днём 22-27, местами 14-19 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6, днём 23-25 тепла.
Синоптики обещают сегодня тёплую погоду в Улан-Удэ
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