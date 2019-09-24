В Улан-Удэ «дедушка» на Гостиных рядах лишился столика

Видимо, новую деталь знаменитой скульптуру украли
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине сентября скульптуру пенсионера, сидящего на лавочке на Гостиных рядах, обновили. Дедушке поставили шахматный столик
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Таким образом, была отдана дань памяти истории, ведь раньше сквер назывался Шахматным. Сюда приходили улан-удэнцы и часами играли в шахматы. Собирались и пенсионеры, и студенты, и просто все любители этой игры.
Однако сегодня улан-удэнцы заметили, что новый шахматный столик дедушки исчез. Люди сразу предположили, что его украли.
- Зачем это надо было делать? – недоумевают горожане.
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