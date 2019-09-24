На Ольхоне работал лесовосстановительный лагерь фонда «Подари планете жизнь»
По данным на 23 сентября, волонтёры высадили 25,5 тысяч саженцев сосны и лиственницы.
Участники лесовосстановительного лагеря проверили посадки 2015, 2016 и 2018 гг. на лесных территориях, где были пожары в 2007-2009 гг.
- Саженцы чувствуют себя хорошо. Средние потери по всем участкам - около 25%. Отлично показала себя технология переноса саженца вместе с корнями в мешковине - здесь потери минимальны, - сообщает фонд «Подари планете жизнь».
Тиражировать опыт планируют в Улан-Удэ.
- Очень понравилось, что деревья выкапывают из зон ЛЭП, спасая от вырубки. С комом земли в мешковине сохраняется привычная микрофлора - это шикарно. На городских акциях у нас такого метода я не видела, - поделилась одна из участниц лагеря. - На следующий после выкопки день комья в целости и сохранности. Мне кажется, у такого деревца большой шанс выжить.
По итогам лагеря Ксения смонтирует видеоролик, чтобы внедрять такой опыт через ассоциацию ТОСов Улан-Удэ, показать товарищам по АНО «Добровольческий корпус Байкала».
На Ольхоне высадили 25 тысяч саженцев
Общество, Фото:
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