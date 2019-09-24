Первый канал снимал сюжет в Байкальском заповеднике

В Байкальском заповеднике в середине сентября работали сотрудники Первого канала. Они набирали видео к будущему сюжету, предназначенному для программы «Доброе утро».
- Они приезжали для того, чтобы снять материал для видеосюжета ко дню рождения заповедника. Приезжали два оператора. Они работали один день, снимали все наши основные инфраструктурные объекты: визит-центр, соболей в вольерном комплексе, тропу до водопада, сам водопад, экологическую тропу с деревянным настилом, станцию кольцевания, - сообщила «Байкал-Daily» пресс-секретарь ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Ирина Рыжакова.
Покажут красочный сюжет с природными красотами утром 26 сентября, в день рождения Байкальского заповедника.
Заповеднику исполняется 50 лет, торжественные мероприятия будут проходить несколько дней.
- У нас запланирована обширная программа 26 сентября. В день рождения заповедника будет собственно само поздравление, приедет огромное количество гостей, представители министерства, местной власти, директора и сотрудники разных заповедников и другие. В этот день будет проведена посадка 50 деревьев на берегу Байкала – на аллее «Чистой воды», также состоится презентация двух книг, будет открыт новый участок экологической тропы с деревянным покрытием «Путь к Байкалу». 25, 26, 27 сентября пройдут, помимо основных праздничных мероприятий, различные круглые столы, дискуссии на тему перспектив развития особо охраняемых природных территорий, посвящённые туризму на этих территориях и т.д., - рассказала Ирина Рыжакова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Первый канал также снял сюжет про Байкальский заповедник ко дню его рождения.
Справка:
Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на смежных землях трёх районов Бурятии: Джидинского, Селенгинского и Кабанского. Заповедная территория занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья озера Байкал. Главный водораздел Хамар-Дабана условно разделяет территорию заповедника на две неравные половины: большую – северную, захватывающую, кроме северного макросклона хребта, и полосу байкальского побережья, и меньшую – южную.
Общая площадь заповедной территории составляет 167871 га, а протяжённость границ достигает 200 километров. По периметру заповедник охватывает замкнутое кольцо охранной зоны.
На территориях Байкальского заповедника и федеральных заказников «Алтачейского» и «Кабанского» позвоночных животных насчитывается 360 видов, из них 49 видов являются редкими для Бурятии, а 18 видов внесены в Красную книгу России. К ним относятся: дрофа, скопа, беркут, орлан-белохвост, северный олень, таймень и другие. Сохраняется 1279 видов высших растений, более 800 видов лишайников, более 200 видов грибов. Из числа растений 76 видов включены в Красную книгу Бурятии и 20 видов включены в Красную книгу России. В их числе эндемики и реликты Хамар-Дабана: сверция байкальская, ветреница алтайская, родиола розовая, рябчик Дагана, башмачок крупноцветковый и другие.