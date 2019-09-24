Первый канал снимал сюжет в Байкальском заповеднике

- Они приезжали для того, чтобы снять материал для видеосюжета ко дню рождения заповедника. Приезжали два оператора. Они работали один день, снимали все наши основные инфраструктурные объекты: визит-центр, соболей в вольерном комплексе, тропу до водопада, сам водопад, экологическую тропу с деревянным настилом, станцию кольцевания, - сообщила «Байкал-Daily» пресс-секретарь ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Ирина Рыжакова.







Покажут красочный сюжет с природными красотами утром 26 сентября, в день рождения Байкальского заповедника.



- У нас запланирована обширная программа 26 сентября. В день рождения заповедника будет собственно само поздравление, приедет огромное количество гостей, представители министерства, местной власти, директора и сотрудники разных заповедников и другие. В этот день будет проведена посадка 50 деревьев на берегу Байкала – на аллее «Чистой воды», также состоится презентация двух книг, будет открыт новый участок экологической тропы с деревянным покрытием «Путь к Байкалу». 25, 26, 27 сентября пройдут, помимо основных праздничных мероприятий, различные круглые столы, дискуссии на тему перспектив развития особо охраняемых природных территорий, посвящённые туризму на этих территориях и т.д., - рассказала Ирина Рыжакова.





