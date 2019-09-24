Расписание электричек на участке Улан-Удэ – Мысовая изменится

- поезд № 6627 Улан-Удэ – Таловка будет следовать сообщением Улан-Удэ – Мостовой, отправляться со ст. Улан-Удэ в 17.40 и прибывать на ст. Мостовой в 18.18;





- поезд № 6612 Таловка – Улан-Удэ будет следовать сообщением Мостовой – Улан-Удэ, отправляться со ст. Мостовой в 20.04 и прибывать на ст. Улан-Удэ в 20.42;





С 25 по 27 сентября на участке Улан-Удэ – Мысовая изменится расписание движения пригородных поездов №№ 6611, 6612, 6618, 6621, 6622, 6627, 6632, 6637, 6638.- поезд № 6637 Улан-Удэ – Мысовая будет следовать сообщением Улан-Удэ- Мостовой, отправляться со ст. Улан-Удэ в 17.40 и прибывать на ст. Мостовой в 18.18;- поезд № 6632 Мысовая – Улан-Удэ будет отправляться со ст. Мысовая в 17.41 (вместо 17.23) и прибывать на ст. Улан-Удэ в 21.00 (вместо 20.42).- поезд № 6638 Мысовая – Улан-Удэ будет следовать сообщением Мостовой – Улан-Удэ, отправляться со ст. Мостовой в 06.38 и прибывать на ст. Улан-Удэ в 07.16;- поезд № 6611 Улан-Удэ – Таловка будет следовать сообщением Улан-Удэ – Мостовой, отправляться со ст. Улан-Удэ в 08.20 и прибывать на ст. Мостовой в 08.58;- поезд № 6622 Таловка – Улан-Удэ будет следовать сообщением Мостовой – Улан-Удэ, отправляться со ст. Мостовой в 16.12 и прибывать на ст. Улан-Удэ в 16.50;- поезд № 6621 Улан-Удэ – Таловка отменяется.- поезд № 6621 Улан-Удэ – Таловка будет следовать сообщением Улан-Удэ – Мостовой, отправляться со ст. Улан-Удэ в 05.42 (вместо 03.12) и прибывать на ст. Мостовой в 06.10 (вместо 03.39);- поезд № 6618 Таловка – Улан-Удэ будет следовать сообщением Мостовой – Улан-Удэ, отправляться со ст. Мостовой в 06.38 и прибывать на ст. Улан-Удэ в 07.16;- поезд № 6631 Улан-Удэ – Мысовая будет следовать без изменений в расписании: отправление со ст. Улан-Удэ в 08.20, прибытие на ст. Мысовая в 11:59