Иркутск принимает конкурс экспертов пожарных лабораторий Сибири

Экспертам предстоит пройти теоретические и практические этапы



24 сентября в Иркутске стартовал конкурс на звание лучшего сотрудника судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Сибирского федерального округа.



Открыл мероприятие начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков,. После приветствия экспертов он отметил, что в числе задач конкурса профессионального мастерства не только выявление самых подготовленных специалистов, но и обмен опытом.



Экспертам предстоит пройти теоретические и практические этапы. Знание тонкостей профессии выявят также деловые игры.



Имена победителей станут известны 26 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

