Экспертам предстоит пройти теоретические и практические этапы
24 сентября в Иркутске стартовал конкурс на звание лучшего сотрудника судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Сибирского федерального округа.
Открыл мероприятие начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков,. После приветствия экспертов он отметил, что в числе задач конкурса профессионального мастерства не только выявление самых подготовленных специалистов, но и обмен опытом.
Экспертам предстоит пройти теоретические и практические этапы. Знание тонкостей профессии выявят также деловые игры.
Имена победителей станут известны 26 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутск принимает конкурс экспертов пожарных лабораторий Сибири
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