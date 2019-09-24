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Фильм о Даши Намдакове завоевал 5 призов Байкальского кинофестиваля

Фильм о Даши Намдакове завоевал 5 призов Байкальского кинофестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
Гран-при получил номинант на премию «Оскар» из Македонии

В Иркутской области завершился 18 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. По предварительным данным за пять дней его посетили более 4500 человек, состоялось 110 мероприятий разного формата на 7 площадках. На фестивале в конкурсной и внеконкурсной программах были показаны 34 работы из России, Северной Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Канады, Испании, Беларуси, Польши, Японии и Норвегии.

Обладателем гран-при фестиваля и главного приза в 200 тысяч рублей стал документальный фильм «Страна мёда». Его сняли режиссёры из Северной Македонии Любомир Стефанов и Тамара Котевска. Фильм создан в 2019 году и уже номинирован на премию «Оскар».

Также были объявлены и другие призёры. Пять призов завоевал документальный фильм «Отец Байкал» режиссёра Марины Марии Мельник. Картине о скульптуре Даши Намдакова присуждены награды за «Лучший документальный фильм имени Михаила Ромма», приз СМИ-сообщества, приз зрительских симпатий, приз Иркутского областного краеведческого музея «За служение идеалам веры, совести и красоты», специальный приз от Восточно-Сибирской железной дороги.

Приз «Лучший игровой фильм имени Леонида Гайдая» получила лента «Надо мною солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой из Якутии. Лучшим анимационным фильмом стала российская лента «Корабли прошлых лет» режиссёра Георгия Богуславского. Специальным призом «Байкал» за остроту поставленной проблемы награждён игровой фильм «Симин», который снял режиссёр Мортеза Хасан Аташзамзам. Лучшим полнокупольным фильмом имени А. Дон-Отелло признано «Полярное сияние» режиссёра Томми Кэрона из Канады.

За лучшую операторскую работу специальный приз вручили документальному фильму «Книга моря» (Россия), а за поэтическое решение проблемы – картине «Когда вода безопаснее земли» (Филиппины). По мнению молодёжного жюри, лучшим стал фильм «Несейка. Младшая дочь» (Россия). Свои призы присудили также Иркутское областное отделение «Союза кинематографистов России» – фильму «Сезон созревания пантов» (Россия); Иркутское областное отделение русского географического общества – картине «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева» (Россия); Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук – ленте «Королева без королевства» (Норвегия).

- Мне очень понравилось, что после каждого фильма было обсуждение. Честно, я давно этого не видел. Были завсегдатаи, знатоки и любители кино, но были и молодые. И задавались очень разные вопросы. Такую партитуру специально не напишешь. Это очень хорошо, – передаёт слова председателя жюри кинофестиваля Владимира Грамматикова пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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