В Забайкалье отметили региональный День памяти

Общество, Фото: пресс-служба законодательного собрания Забайкальского края

В Чите и Агинском прошли митинги, посвящённые памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга



24 сентября в Забайкальском крае отмечают День памяти земляков, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В Чите состоялся торжественный митинг возле стелы памяти в парке окружного Дома офицеров Российской армии.



Свыше 7 тысяч забайкальцев участвовали в боевых действиях в горячих точках, более трехсот из них погибли. В скорбном списке значатся не только имена военнослужащих, но и пожарных, спасателей, полицейских, которые остановили преступников, спасли от гибели товарищей, защитили мир и покой граждан.



- Человек жив, пока о нём помнят. Мы помним подвиги Евгения Эпова, Игоря Молдаванова, Андрея Днепровского, Антона Марченко и многих других наших ребят, получивших звание Героя России посмертно. Имена 44 погибших в Афганистане забайкальцев высечены здесь, на этой стеле, – напомнил собравшимся глава законодательного собрания края Игорь Лиханов.



На митинге также выступили руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Караев; председатель комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова; руководитель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Щукин; а также представители молодёжных патриотических организаций. От имени главы региона обращение к забайкальцам зачитал и.о. первого заместителя председателя правительства – руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев.



По информации пресс-службы заксобрания региона, День памяти был официально учреждён в 2016 году. Неофициально эта дата отмечается с середины 80-х годов. 24 сентября – день гибели Сергея Токмакова, который в 1984 году погиб, прикрывая своих товарищей в Афганистане. В 2010 году в этот же день совершил свой подвиг Алдар Цыденжапов. В 2011 году организация «Боевое братство» вышла с инициативой об официальном учреждении регионального Дня памяти.



В посёлке Агинском на митинге на Аллее Героев вместе с юнармейцами в едином строю стояли представители федеральных и силовых структур, учащиеся и педагогический коллектив школы, в которой учился Алдар Цыденжапов, воины-интернационалисты, участники локальных военных действий, члены регионального отделения «Боевого братства» и жители посёлка. Также в мероприятии приняли участие родители, дедушка, бабушка Алдара Цыденжапова. Маме Героя России Билигме Зыдыгаевне с самыми наилучшими пожеланиями молодое поколение вручило букет цветов.



От имени земляков Героям Агинского Бурятского округа возложены цветы. В честь их светлой памяти объявлена минута молчания. Также в этот день 179 школьников пополнили ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс служба администрации округа.

