19 сентября в Алтачейском заказнике прошла плановая уборка мусора
Акция проведена в рамках проекта «Сохраним заповедный мир Алтачея», сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, в чьё ведении находится Алтачейский заказник.
В акции приняли участие лесничий Мухоршибирского лесничества Владимир Фалилеев, директор лесхоза Евгений Шайдуров и лесная охрана Мухоршибирского лесничества. От Байкальского государственного заповедника присутствовали заместитель директора по охране территории Галина Седова, старший государственный инспектор Алтачейского заказника Сергей Красиков, государственные инспектора службы охраны заповедника, представители научного отдела заповедника и сотрудники отдела экологического просвещения.
Мухоршибирское лесничество выделило тяжёлую технику. Всего собрано более трёх тонн мусора. Общими усилиями убрана дорога на Подлопатинский Царам и урочище Подмокарово.
В бурятском заказнике убрали три тонны мусора
Общество, Фото:
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