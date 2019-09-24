В Бурятии на Крестовый пик взойдёт крестный ход

Приглашаются все желающие



Настоятельница Сретенского женского монастыря (село Батурино Прибайкальского района) игумения Ника с приглашает всех желающих 27 сентября посетить монастырь.



В 8 часов утра начнётся литургия. После неё состоится крестный ход со святынями монастыря на Крестовый пик. Здесь водружён крест, освящающий всю Итанцинскую долину.



- Можно приехать заранее с ночевой, работает гостиница. После крестного хода богомольцев приглашают вкусить монастырскую трапезу, - сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.

