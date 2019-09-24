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В Бурятии на Крестовый пик взойдёт крестный ход

В Бурятии на Крестовый пик взойдёт крестный ход
Общество, 
Приглашаются все желающие

Настоятельница Сретенского женского монастыря (село Батурино Прибайкальского района) игумения Ника с приглашает всех желающих 27 сентября посетить монастырь.

В 8 часов утра начнётся литургия. После неё состоится крестный ход со святынями монастыря на Крестовый пик. Здесь водружён крест, освящающий всю Итанцинскую долину.

- Можно приехать заранее с ночевой, работает гостиница. После крестного хода богомольцев приглашают вкусить монастырскую трапезу, - сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.
крестный ход православие
 
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