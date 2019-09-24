Писательница из Забайкалья стала лауреатом международного конкурса в Греции

Её цикл стихотворений был отмечен в номинации «Поэзия»



Писательница Надежда Гуменюк из Забайкальского края стала лауреатом в номинации «Поэзия» на прошедшем в Греции международном литературном конкурсе «Гомер - 2019».



Литературный конкурс «Гомер - 2019» состоялся в рамках международного творческого фестиваля «Визит к музам». Надежда Гуменюк вошла в список победителей с циклом стихотворений «Ангелы купались на заре». Стихи опубликованы в международном ежегоднике «9 Муз».



Как сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья, Надежда Гуменюк, член Союза писателей России и главный редактор краевой общественно-политической газеты «Эффект», в 2016 году также стала серебряным лауреатом престижного международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» в номинации «Поэзия».

